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أكثر من 500 قتيل.. ارتفاع عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة

منذ ساعتين
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 24 آذار/مارس الجاري، مقتل الرقيب ليئور رافيف، (21 عاما)، من الكتيبة (932) التابعة للواء ناحال أحد ألوية ما تسمى بـ”النخبة” بجيش الاحتلال، خلال معركة مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق عن مقتل قائد الكتيبة 401 خلال القتال في مدينة غزة خلال الاشتباكات قرب مستشفى الشفاء.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 251 منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى (595) عسكريًا.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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