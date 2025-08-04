أكثر من 60 مختطفاً بهجوم مسلح في نيجيريا.. والشرطة تلتزم الصمت

قال شهود إن مسلحين على متن دراجات نارية داهموا قرية في شمال غرب نيجيريا وخطفوا أكثر من 60 شخصا بينهم نساء وأطفال، في ولاية شهدت موجة من عمليات الخطف الجماعية.

وقال أحد السكان ويدعى عيسى ساني لرويترز إن الرجال أطلقوا النار أثناء دخولهم إلى قرية سابون جارين دامري في ولاية زمفرة يوم السبت.

وتابع قائلا “جاءوا على متن دراجات نارية، وأطلقوا النار عشوائيا قبل أن يخطفوا بناتنا وأطفالنا. وحتى اليوم، لم نسمع عنهم شيئا”.

وقتلت جماعات توصف في نيجيريا بأنها “عصابات لقطاع الطرق” مئات الأشخاص وخطفت الآلاف في أنحاء الولاية خلال السنوات القليلة الماضية. وغالبا ما تحتجز هذه الجماعات الرهائن لأشهر وتطالب بفدية لإطلاق سراحهم.

وقال الشيخ موسى زعيم القرية لرويترز عبر الهاتف اليوم الاثنين “أكثر من 60 شخصا خُطفوا بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف أن المهاجمين قتلوا أيضا مزارعا وخطفوا ابنه في قرية روجوجي القريبة.

وأصبحت ولاية زمفرة، على الحدود مع النيجر، مركزا لهجمات عنيفة أدت إلى تعطيل الزراعة والتنقلات وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ولم تستجب شرطة الولاية بعد لطلبات للحصول على تعليق.