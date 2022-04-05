أكثر من 7 ملايين مشرّد في أوكرانيا بسبب الحرب

أفاد تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بأن الحرب في أوكرانيا شردت أكثر من 7.1 ملايين شخص.

وأضاف التقرير أن ذلك يمثل زيادة مقدارها 10% في عدد النازحين داخليا بأوكرانيا منذ 16 مارس/آذار الماضي.

بدورها، قالت رئيسة وزراء مولدوفا إن أكثر من 390 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد عبر حدودها الشرقية.

وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر عقد في برلين لبحث دعم مولدوفا، قالت رئيسة وزراء مولدوفا إن هناك نحو 100 ألف لاجئ أوكراني يقيمون في مولدوفا، نصفهم تقريبا أطفال.

بدورها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إن هناك خططا لفتح 7 ممرات إنسانية اليوم في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه الممرات ستكون في كل من لوغانسك وزاباروجيا ودونيتسك، لإجلاء المدنيين.

وأعلنت فيريشوك السماح لفريق الصليب الأحمر الذي كان يعتزم دخول مدينة ماريوبول بالتحرك باتجاه منطقة زاباروجيا.

من جانبه، قال حرس الحدود البولندي إن 2.5 مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفا أن أكثر من 3 آلاف شخص عبروا حتى صباح اليوم.