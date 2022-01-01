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أكثر من 7 مليارات دولار صادرات النفط العراقي خلال ديسمبر الماضي

1 - يناير - 2022
أنابيب النفط العراقي

أنابيب النفط العراقي

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أعلنت وزارة النفط العراقية عن إحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام وإيراداتها لديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنها سجلت 101.5 مليون برميل بقيمة بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن “مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغت 101 مليون و579927 ألف برميل من النفط الخام، وبإيرادات بلغت 7 مليارات و37 مليون دولار”.

وأضاف البيان: “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و570290 ألف برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي فقد بلغت الكميات المصدرة مليونان و795 ألف برميل”.

وأوضحت: “بهذه الأرقام يبلغ المعدل التصديري اليومي 3.277 مليون برميل من كافة حقول العراق، بمعدل سعر للبرميل بأكثر من 72 دولارا”.

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