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أكثر من 80 مليون إصابة.. كورونا يتفشى عالمياً وهذه الدول هي الأكثر تضرراً

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 10:51 مساءً
إصابات فيروس كورونا تتجاوز 80 مليون حالة

إصابات فيروس كورونا تتجاوز 80 مليون حالة

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تجاوز عدد الحالات المعروفة لفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم 80 مليون حالة، في الساعة 12:20 من مساء السبت (بالتوقيت الشرقي)، وفقًا لبيانات مركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحسب تقارير جامعة جونز هوبكنز، فإن العدد الحالي للحالات المعروفة حول العالم هو الآن على الأقل 80,027,056. ومات ما لا يقل عن 1,753,313 على مستوى العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم. وهناك ما لا يقل عن 18,771,885 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتوفي ما لا يقل عن 330,345 حالة.

وتأتي الهند والبرازيل وروسيا بعد الولايات المتحدة، من حيث أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

ومن حيث الوفيات، تمتلك الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بالوباء.

وفيما يلي نظرة على البلدان التي بها أكبر عدد من الحالات:

 

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