الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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أكثر من 9 آلاف أجنبي يشاركون في جهود البحث والإنقاذ بتركيا

منذ ساعة واحدة
زلزال تركيا- رويترز

زلزال تركيا- رويترز

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قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية عن الوزارة قولها إن هناك “100 دولة عرضت المساعدات، وإن فرقا موجودة على الأرض من 80 بلدا”.

وأضافت “هناك 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا على الأرض، وهناك 5 دول من المنتظر أن ترسل فرقا، حيث أن عدد العناصر الأجنبية المتوقع أن تأتي 860”.

وفي 6 فبراير الحالي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى وخسائر كبيرة بالممتلكات في البلدين.

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