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أكثر من 900 منطقة أوكرانية تعيش بلا كهرباء أو ماء منذ بدء الحرب

7 - مارس - 2022
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك، اليوم الإثنين، إن الهجمات التي شنتها القوات الروسية تركت أكثر من 900 تجمع سكني في أوكرانيا بدون أي إمدادات من الكهرباء والمياه والتدفئة.

وقال على تويتر: “برابرة القرن الواحد والعشرين. روسيا أتلفت/ دمرت 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني”.

وقالت وزارة الطاقة إن 646 ألف شخص في أنحاء أوكرانيا يعيشون بلا كهرباء وإن 130 ألفا يعيشون بدون إمدادات غاز.

وقد بدأت الهدنة الإنسانية الروسية فى مدن أوكرانيا، حيث قررت روسيا وقف إطلاق النار وفتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومى.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثاني عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وفي اليوم الـ12 من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها بخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

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