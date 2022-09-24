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أكراد يتظاهرون في أربيل بالعراق احتجاجا على وفاة "مهسا أميني" في إيران

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 5:20 مساءً
أكراد يتظاهرون في أربيل بالعراق احتجاجا على وفاة مهسا أميني

أكراد يتظاهرون في أربيل بالعراق احتجاجا على وفاة مهسا أميني (رويترز)

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تجمع عشرات الأكراد العراقيين والإيرانيين في مدينة أربيل بشمال العراق (السبت 24-9-2022) للاحتجاج على وفاة مهسا أميني الشابة التي توفيت خلال احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية.

ووقف المحتجون الذين حملوا لافتات عليها صور أميني خارج مكتب الأمم المتحدة في أربيل وهتفوا “الموت للدكتاتور” في إشارة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وهتف آخرون “النساء، الحياة، الحرية”. وكثير من المحتجين أكراد إيرانيون يعيشون في المنفى الاختياري في إقليم كردستان العراقي المتمتع بالحكم الذاتي.

واندلعت احتجاجات في شمال غرب إيران قبل أسبوع خلال جنازة أميني الكردية البالغة من العمر 22 عاما والتي توفيت بعد أن أصيبت بإغماء إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد ارتداء الحجاب على النساء.

وقال إحدى المحتجات وتدعى نامام إسماعيلي وهي كردية إيرانية من مدينة سردشت في شمال غرب إيران “قتلوا (مهسا) بسبب خصلة شعر ظهرت من حجابها. الشباب يطالب بحقوق جميع الناس لأن لكل إنسان الحق في أن يعيش بكرامة وحرية”.

وأشعلت وفاة أميني الغضب الكامن بسبب قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات في إيران وقواعد الزي الصارمة المطبقة على النساء والاقتصاد الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.

وقالت ميسون مجيدي وهي ممثلة ومخرجة كردية من إيران تعيش في أربيل وتشارك في الاحتجاج “لسنا ضد الدين. لسنا ضد الإسلام. نحن علمانيون ونريد الفصل بين الدين والسياسة”.

    المصدر :
  • رويترز

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