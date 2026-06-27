الأثنين 23 ربيع الثاني 1448 ﻫ - 5 أكتوبر 2026 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكسيوس: أميركا تشن غارات في منطقة مضيق هرمز

28 - يونيو - 2026
ايران واميركا

ايران واميركا

A A A
طباعة المقال

نقل تقرير لأكسيوس السبت عن مسؤول أمريكي القول إن الولايات المتحدة تشن غارات في منطقة مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، تشير تطورات ميدانية وسياسية متسارعة إلى أن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لا تبدو مستقرة بما يكفي للصمود أمام التحديات القائمة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي، إضافة إلى احتمالات تصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

فمع انطلاق المفاوضات المرتبطة بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تبادل الطرفان ضربات خاطفة، بعد اتهامات أميركية لإيران باستهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أن الضربات التي أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذها ضد منصات صواريخ وأبراج مراقبة في جزيرة سيريك قرب المضيق، جاءت ردًا على الهجوم على السفينة التجارية، ما يعكس، وفق الصحيفة، حالة ارتباك حول مضمون مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن التصريحات المتبادلة بين الطرفين، والتي وصفتها بالمشحونة، تزيد من الضبابية حول الهدنة وقدرتها على الصمود، في ظل اختلاف تفسير كل طرف لبنود الاتفاق وما يعتبره خرقًا يستوجب الرد.

وفي هذا السياق، يرى مقال نشره موقع “ناشونال إنترست” أن المذكرة تعكس فشل الحرب في تحقيق أهدافها السياسية، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تتوصل إلى تسوية حاسمة مع طهران، واختارت بدلاً من ذلك تفاهمًا مؤقتًا نتيجة الكلفة السياسية والاقتصادية للحروب الطويلة.

ويحذر المقال من أن هذا النهج قد يدفع قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أقل استعدادًا للدفاع عن حلفائها في النزاعات الممتدة.

و في واشنطن، يشهد الكونغرس نقاشًا متصاعدًا داخل الحزب الديمقراطي بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسط انقسام واضح حول تعديل تشريعي يهدف إلى تقليصها، وفق ما ذكر موقع “بوليتيكو”.

وفي ظل هذا الجدل، برزت مواقف سياسية متباينة داخل الإدارة الأميركية، حيث حذّر الرئيس دونالد ترامب إسرائيل من استمرار هجماتها على لبنان، فيما شدد مسؤولون أميركيون على أهمية الدور العسكري الأميركي في دعم حلفائها خلال الأشهر الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة التقطت بطائرة مسيرة تظهر صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس يوم 11 يونيو حزيران 2025. تصوير: إيلي هارتمان - رويترز
النفط يصعد بعد هجوم حوثي على منشآت لأرامكو
السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو - رويترز
نتائج أولية تشير لتقدم بولسونارو بالجولة الأولى من انتخابات البرازيل
ضابط من الشرطة البريطانية يحرس المنطقة بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية. رويترز
مخاوف أمنية مرتبطة بإيران تدفع واشنطن إلى سحب قاذفات B-1 من قاعدة في بريطانيا

الأكثر قراءة

طقس خريفي
أمطار ورياح استعدوا.. هذه تفاصيل طقس لبنان في الأيام المقبلة!
قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب لبنان
ما بعد "اليونيفيل".. أي قوة بديلة بعد نسف الخط الأزرق وجغرافيا 2006؟
أسرار الصحف
هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية