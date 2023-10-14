أكسيوس: إيران تحذر إسرائيل من شن هجوم بري على غزة

بعثت إيران برسالة إلى إسرائيل (السبت 14-10-2023) تؤكد فيها أنها لا تريد المزيد من التصعيد في الحرب بين حماس وإسرائيل، ولكن سيتعين عليها التدخل إذا استمرت العملية الإسرائيلية في غزة، حسبما قال مصدران دبلوماسيان مطلعان على الوضع لموقع “أكسيوس” Axios.

ووفقاً لموقع “أكسيوس”، فقد يتحول القتال بين حماس وإسرائيل إلى حرب إقليمية إذا تورطت إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، فعلى سبيل المثال، قد يكون ذلك من خلال جماعة مسلحة في سوريا أو من خلال دعم أي قرار لحزب الله بالانضمام الكامل إلى القتال، وتأتي رسالة إيران، التي تم إرسالها إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن ردع إيران وحزب الله من الانضمام إلى الحرب.

وأرسلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع مجموعة حاملة طائرات وطائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد التقي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينيسلاند يوم السبت في بيروت، حسبما أفاد المصدران الدبلوماسيان.

وحث وينسلاند أمير عبد اللهيان على المساعدة في منع امتداد الصراع في غزة وإسرائيل إلى المنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.

ورد وزير الخارجية الإيراني بأن إيران لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية وتريد أن تحاول المساعدة في إطلاق سراح المدنيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة، لكن أمير عبد اللهيان أكد أن إيران لها خطوطها الحمراء، وقال إنه إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية – وخاصة إذا نفذت إسرائيل وعدها بشن هجوم بري في غزة – فسيتعين على إيران الرد، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن وينسلاند اتصل بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين ونقل لهم رسالة إيران، وأكد مكتب وينسلاند أنه التقى بأمير عبد اللهيان يوم السبت، قائلاً إنهما ناقشا “الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن وتهدئة التصعيد ومنع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع”.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على الفور على طلب للتعليق.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني الذي التقى في وقت سابق مع حسن نصر الله، قال في مؤتمر صحفي في بيروت يوم السبت إنه يجب على إسرائيل “وقف الجرائم ضد المدنيين في غزة – لأنه قد يكون الأوان قد فات في غضون ساعات قليلة”.

وقال عبد اللهيان: “أعلم بالسيناريوهات التي وضعها حزب الله”، وأضاف أن “أي خطوة ستقوم بها المقاومة ستسبب زلزالا كبيرا” لإسرائيل.