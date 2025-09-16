أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا للسيطرة على مدينة غزة

دبابات إسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش شن هجوما بريا أمس الاثنين للسيطرة على مدينة غزة، وهي أكبر مركز حضري في القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر الجيش الشهر الماضي بالسيطرة على مدينة غزة التي يصفها بأنها معقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 المفاجئ على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة عسكرية وفرض حصارا على قطاع غزة، مما فجر كارثة إنسانية مع دمار واسع النطاق ونزوح جماعي ونقص حاد في الغذاء والماء.

وتشن القوات الإسرائيلية عمليات على أطراف مدينة غزة منذ أسابيع، وتقترب من وسط المدينة حيث بلغ عدد الفلسطينيين الذين يلوذون بالمكان الشهر الماضي ما يقدر بنحو مليون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على موقع إكس في وقت مبكر اليوم الثلاثاء “غزة تحترق. جيش الدفاع الإسرائيلي يضرب البنية التحتية لحماس بقبضة من حديد، ويقاتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان كاتس يعلق على العملية البرية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينما قال مرصد عالمي للجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة. وتسيطر إسرائيل بالفعل على نحو 75 بالمئة من قطاع غزة.

وشنت إسرائيل الأسبوع الماضي غارة جوية على قادة حماس في قطر، لتوسع بذلك عملياتها العسكرية التي امتدت إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط.