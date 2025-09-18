الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
أكسيوس: الشيباني سيناقش رفع العقوبات الأمريكية في واشنطن

منذ ساعتين
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

نقل موقع أكسيوس عن السناتور لينزي جراهام قوله إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده.

وتأتي زيارة الشيباني -وهي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما- في أعقاب تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء بأن مفاوضات سوريا مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وأخبر جراهام موقع أكسيوس أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني اليوم الخميس لمناقشة عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل قانون قيصر ورفعها بشكل دائم.

ومن المتوقع أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غدا الجمعة، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

وقال جراهام إنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سوريا رسميا نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على زيارة الشيباني.

    المصدر :
  • رويترز

