أكسيوس: بلينكن يسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

ذكر موقع أكسيوس الأربعاء نقلا عن خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب أن من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب في غزة.

وأضاف أكسيوس أن بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل والأردن والإمارات والسعودية وقطر.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وكرر أردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، مضيفا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة.