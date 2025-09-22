أكسيوس: ترامب سيعرض على قادة عرب مقترحاً أمريكياً لإنهاء حرب غزة

ذكر موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية غدا الثلاثاء مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وأضاف الموقع أن مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان سيشاركون في الاجتماع.

وبالإضافة إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع أكسيوس أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.