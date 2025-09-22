الثلاثاء 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أكسيوس: ترامب سيعرض على قادة عرب مقترحاً أمريكياً لإنهاء حرب غزة

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكر موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية غدا الثلاثاء مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وأضاف الموقع أن مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان سيشاركون في الاجتماع.

وبالإضافة إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع أكسيوس أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مطار كوبنهاغن
وقف حركة الطيران في مطار كوبنهاغن بعد رصد مسيرات
وزارة الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين تاريخي وشجاع!
محمود عباس في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - رويترز
الرئيس الفلسطيني: نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الرهائن

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!