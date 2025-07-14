أكسيوس: ترامب سيكشف خطة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية

نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكشف يوم الاثنين عن خطة جديدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.

كما أضاف المصدران أن لديهما ما يدفعهما للاعتقاد بأن الخطة ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو، إلا أن أياً منهما لم يعلم إن كان قد تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

“تحول كبير”

وحسب “أكسيوس”، فإن إرسال أسلحة هجومية سيمثل “تحولاً كبيراً في موقف ترامب، الذي كان يحرص حتى وقت قريب على القول إنه لن يقدم سوى الأسلحة الدفاعية لتجنب تصعيد الصراع”.

فيما يأمل المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون والأوروبيون أن تغير هذه الأسلحة مسار الحرب وحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف النار.

وسيطرح ترامب الخطة خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض، الاثنين.

منظومات باتريوت

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، الأحد، أن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية.

وقال للصحافيين: “سنرسل إليهم منظومات باتريوت، فهم في أمس الحاجة إليها”، لكن دون أن يحدد عددها، وبعد أسبوعين فقط من إعلان واشنطن تعليق إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى كييف.

كما أضاف: “لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية”.