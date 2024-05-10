أكسيوس: تقرير لبلينكن لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة

ذكر موقع أكسيوس أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونجرس في وقت قريب جدا قد يكون اليوم الجمعة 10 أيار/مايو 2024، بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة والذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية.

ونقل التقرير نقلا عن ثلاثة مسؤولين أن وزارة الخارجية الأمريكية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل وست دول أخرى بها صراعات مسلحة.

كانت رويترز قد نشرت يوم الثلاثاء ما يفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفوت موعدا نهائيا كان مقررا يوم الأربعاء لتقديم تقرير للكونجرس بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وتتطلب مذكرة أمن قومي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير شباط أن تقدم وزارة الخارجية تقريرا للكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار بشأن مدى مصداقية تأكيدات إسرائيل على أن استخدامها لأسلحة أمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الثلاثاء في إفادة صحفية إن التقرير ليس جاهزا بعد لكن الوزارة تعمل جاهدة لإكماله.