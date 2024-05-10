أكسيوس: تقرير لبلينكن لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مسؤولين أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس الجمعة بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، والذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية.

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، (الخميس 9-5-2024) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “ارتكب خطأ” بعد أن علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، حتى لا يتم استخدامها في عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة مع مقدم البرنامج الحواري الأمريكي المعروف باسم دكتور فيل، أن “القوات الإسرائيلية تفعل كل ما في وسعها للسماح للناس بمغادرة رفح”، وتابع أنه “يأمل أن يجد هو وبايدن، طريقة التغلب على خلافاتهما”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لقد عرفت جو بايدن منذ سنوات عديدة، 40 عاما وأكثر، لقد كانت لدينا في كثير من الأحيان ما اتفاقنا عليه، ولكن كانت لدينا خلافاتنا، لقد تمكنا من التغلب عليها، وآمل أن نتمكن من التغلب عليها الآن”.

وأضاف: “سنفعل ما يتعين علينا القيام به لحماية بلدنا، وهذا يعني حماية مستقبلنا، وهذا يعني أننا سنهزم حماس، بما في ذلك في رفح ليس لدينا خيار آخر”.

وأقر نتنياهو -خلال المقابلة- بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، زاعما أن قواته دمرت 20 من بين 24 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومؤكدا أنه يتعين هزيمة الحركة في رفح، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قال -في بيان أصدره مكتبه أمس الخميس- “سنحارب بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك”، في رد على تحذير أطلقه بايدن من أن واشنطن ستوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة إن أقدمت على اجتياح رفح.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ -مساء الخميس 9\5\2024- إن الاتجاه الذي سلكته إدارة بايدن لا يفيد المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويبعث رسالة خاطئة للمنطقة.