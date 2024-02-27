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أكسيوس: حماس تشعر بخيبة أمل.. ومسؤول إسرائيلي: لا مجال لكثير من التفاؤل

منذ 14 دقيقة
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)

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قال موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء القطريون أبلغوا إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس يشعرون بخيبة أمل من الإطار المحدث لصفقة الرهائن.

كما أضاف أكسيوس بأن: الوسطاء القطريون أبلغوا إسرائيل تأكيد كبار مسؤولي حماس أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتراح ومطالبهم.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه: لا مجال لكثير من التفاؤل والتقدم الذي حققناه مع الوسطاء لم يسد الفجوات مع حماس.

وتابع المسؤول الإسرائيلي قوله إنه: من الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان.

يذكر أنه مع بداية اليوم الـ144 للعدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت مصادر عن بنود الإطار الأولي لاتفاق وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا، ويتضمن إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، وعودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

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