"أكسيوس": قطر تطلب اعتذاراً من إسرائيل لاستئناف جهود الوساطة في غزة

مبنى الديوان الأميري في الدوحة، قطر، 15 سبتمبر 2025. رويترز

قال موقع «أكسيوس» نقلا عن مصدرين، اليوم السبت، إن قطر طلبت اعتذارا من إسرائيل عن الهجوم على الدوحة لاستئناف وساطتها في المفاوضات مع حماس.

وذكر المصدران، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هو من طلب الاعتذار الإسرائيلي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة.

وأشار مصدر، إلى أن الطلب القطري طُرح خلال الاجتماعات بين روبيو ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأوضح مصدر، أن الدوحة قط تقبل باعتذار إسرائيلي عن مقتل رجل الأمن القطري، فضلا عن تعهد إسرائيلي بتعويض عائلته وعدم انتهاك السيادة القطرية مجددا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك السبت، لمناقشة الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة بين الدوحة وتل أبيب واستئناف مفاوضات الأسرى.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في الدوحة خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت قطر تعليق وساطتها .

وأسفر الهجوم عن استشهاد 5 أشخاص بينهم نجل كبير مفاوضي حركة حماس خليل الحية ومدير مكتبه.