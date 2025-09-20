السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
أكسيوس: نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لخفض حشدها العسكري بسيناء

منذ دقيقة واحدة
السيسي وترامب

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء.

جاء ذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس.

ووفق أكسيوس، خلال اجتماعهما في القدس الاثنين، قدم نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلسلة من الأنشطة المصرية في سيناء، وقال بأنها تشكل انتهاكات كبيرة من قبل مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال المسؤولون إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر رئيسية أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة.

وأضافوا أن نتنياهو اعتبر زيادة مصر لوجودها العسكري في سيناء انتهاكا لاتفاقية السلام للعام 1979.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن المصريين ينشئون بنية تحتية عسكرية – يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية – في المناطق التي لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة.

وادعيا انهم وسعوا مدارج في القواعد الجوية في سيناء حتى تتمكن الطائرات المقاتلة من استخدامها، كما بنوا مرافق تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنه يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ.

وشهدت سيناء حشدا عسكريا غير مسبوق من قبل الجيش المصري، حيث تم تعزيز الوجود العسكري بعشرات الآلاف من الجنود وآلاف الآليات، في مشهد وصف بأنه الأكبر منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.

وجاء هذا الحشد في سياق استعدادات مصر للتعامل مع تبعات الحرب في غزة، مع خشية من تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الأمر الذي تعتبره مصر خطاً أحمر لأمنها القومي.

    المصدر :
  • وكالات

