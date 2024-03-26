أكسيوس: هذه هي تداعيات قرار نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن

أذهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى بعض المشرعين الديمقراطيين الداعمين لإسرائيل يوم أمس الإثنين بإلغاء المحادثات مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن احتجاجا على قرار الأمم المتحدة الذي يؤيد وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي التدهور الإضافي في العلاقة بين نتنياهو والديمقراطيين في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتصويت على مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل في أقرب وقت في الشهر المقبل، حسبما لاحظ موقع “أكسيوس”.

واتهم البيت الأبيض نتنياهو بالمبالغة في رد الفعل على قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل.

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، أثناء زيارة لتل أبيب “أعتقد، بكل المظاهر، أن نتنياهو يبذل قصارى جهده لمحاولة خلق إسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل سياساته الداخلية. أعتقد أن هذا أمر مؤسف”.

وقال النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) عن نتنياهو: “لا يمكنك أن تعامل حليفك الأقوى بعدم احترام ثم تلومه على اتخاذ إجراءات قد تميل في اتجاه جديد”.

وأضاف كوهين: “لقد فقد الرئيس والعديد من أصدقاء إسرائيل بعض الدعم السياسي لدعم إسرائيل، حيث تسببت حكومة لا تحظى بشعبية في أزمة إنسانية”.

وقال النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) لموقع أكسيوس “أعتقد أنه من مصلحة إسرائيل أن تأتي إلى واشنطن، وتتحدث مع الإدارة، وتنفذ اقتراحاتهم إذا كانت مفيدة. إن رفض الحضور إلى واشنطن هو خطأ”. ”

وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح أمس الاثنين قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان – الذي ينتهي في 9 أبريل – وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وهو أول قرار من نوعه لوقف إطلاق النار يتم تمريره منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد ساعد القرار امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بدلاً من استخدام حق النقض ضد الإجراء.

ورد نتنياهو بإلغاء خطط كبار مساعديه رون ديرمر وتساحي هنغبي لمناقشة بدائل الغزو الإسرائيلي المخطط لرفح مع مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان.

ويعتقد بعض المشرعين أن إلغاء نتنياهو للاجتماعات مع ديرمر وهنيغبي هو رمزي إلى حد كبير ولن يؤثر بشكل ملموس على الجهود الأمريكية لكبح جماح إسرائيل.

وأشار شنايدر إلى أن “يوآف غالانت موجود في الولايات المتحدة ويواصل اجتماعاته”، في إشارة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الذي من المقرر أن يقدم لسوليفان قائمة بالأسلحة الأمريكية التي تأمل إسرائيل في الحصول عليها.

وقال ديمقراطي داعم للاحتلال الإسرائيلي لإسرائيل: “إنهم يعاقبوننا حقًا بحرماننا من قضاء الوقت مع رون ديرمر”.

وكانت العلاقات بين الديمقراطيين ونتنياهو على الحافة منذ أشهر حيث واصلت إسرائيل حربها على غزة.

ووصلت الأمور إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، مع اختلاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) مع نتنياهو بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر والدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

كما رفض بعض الديمقراطيين خطط رئيس مجلس النواب مايك جونسون لدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقال شنايدر: “إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة… هو أمر ينبغي حمايته، وينبغي رعايته، ونأمل أن نبني عليه”. آمل أن يتفهم رئيس الوزراء ذلك”.

وانحاز المشرعون الجمهوريون بأغلبية ساحقة إلى نتنياهو يوم الاثنين وانتقدوا إدارة بايدن لامتناعها عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار – كما فعل أحد الديمقراطيين.

ورد أكثر من عشرين عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ على شومر يوم الاثنين بقرار يؤكد “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ويعلن أن أي دعوة لإجراء انتخابات في إسرائيل “عمل من أعمال التدخل الانتخابي”.

ومن المقرر أن يجتمع شنايدر مع نتنياهو هذا الأسبوع، وقال إنه يريد أن يسمع “ما هي الرؤية، ليس فقط للقضاء على تهديد حماس… ولكن أيضًا ما هي رؤيته للمستقبل على المدى الطويل”.

وأضاف شنايدر أنه يأمل أن يعمل نتنياهو “على محاولة إزالة أي مظهر من مظاهر الصدع، وبقدر ما يكون هناك صدع، يتخذ الخطوات اللازمة لمحاولة إصلاح تلك العلاقة”.