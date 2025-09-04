أكسيوس: ويتكوف التقى مع مسؤولين قطريين لبحث اتفاق بشأن غزة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اجتمع الخميس في باريس مع عدد من كبار المسؤولين القطريين لبحث اتفاق لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف نقلا عن أحد المصدرين أن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر.

وفي وقت سابق، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى مظاهرات واسعة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل، متهمة الحكومة الإسرائيلية بعرقلة جهود إنهاء الحرب، في مقابل حرص حماس على إنجازها.

وقالت الهيئة -في بيان- إن “الوقت يوشك على النفاد”، معتبرة أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمصير الأسرى الإسرائيليين والمجتمع الإسرائيلي ككل.

ودعت الهيئة المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب، كما ناشدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوسطاء، بمن فيهم الإدارة الأميركية، الدعوة الفورية لاستئناف المفاوضات.

وأضافت أن “البشارة المنتظرة للمجتمع الإسرائيلي تكمن في قبول مقترح ويتكوف ليكون جزءا من اتفاق شامل لإعادة الأسرى الـ48″.