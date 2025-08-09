أكسيوس: ويتكوف سيجتمع مع رئيس وزراء قطر في إسبانيا لبحث خطة إنهاء حرب غزة

قال باراك رافيد مراسل أكسيوس عبر منصة إكس إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأوضح موقع أكسيوس في وقت سابق نقلًا عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لاتفاق شامل بشأن قطاع غزة سيتم عرضه على الأطراف خلال الأسبوعين المقبلين.

وهو ما أكده وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، قبل الموافقة على خطة هجومية جديدة، أن إدارة ترامب ستقدم خلال الأسابيع المقبلة اقتراحا “لنهاية اللعبة” للحرب في غزة.

في حين نقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أنه لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة لإنهاء الحرب، زاعمًا أن العقبة تكمن في حركة حماس، لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة.

وفي ذات السياق، نقلت صحف عبرية عن مسؤول إسرائيلي أن الخطة الهجومية لن يتم تنفيذها على الفور، مضيفًا أن الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية لم يتم تحديده بعد، مما يترك مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رؤساء أجهزة الدفاع تحفظوا على احتلال مدينة غزة ورأوا أن اقتراح رئيس الأركان هو الأنسب، مشيرةً إلى أن مسؤولي الدفاع رأوا أن الضغط قد يعيد حماس للتفاوض واحتلال غزة يعرض الرهائن والجنود للخطر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود “خيارات أكثر ملاءمة” لتحقيق الأهداف نفسها.

وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ”الفخ الإستراتيجي”، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها أشهرا عدة، قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه تدمير البنية التحتية لحركة حماس في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 61 ألفا و330 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفا و359 مصابا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.