أكسيوس: ويتكوف مبعوث ترامب يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

توجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، حسبما نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع وأظهرت بيانات فلايت رادار.

وبحسب “أكسيوس” نقلا عن مصادر مطلعة ووفق بيانات “فلايت رادار” لتتبع الرحلات، سافر المبعوث الدبلوماسي للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، إلى روسيا وسط ترجيحات للقاء الرئيس الروسي والذي سيكون الاجتماع الثالث في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع للموقع ، إنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بحلول نهاية الشهر، فقد يمضي ترامب قدما في فرض عقوبات إضافية على روسيا إما من خلال السلطة التنفيذية أو من خلال مطالبة الكونغرس بإقرار تشريع عقوبات جديد.

وكان ويتكوف قد استضاف الأسبوع الماضي مبعوث بوتين كيريل دميترييف في واشنطن.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تمتد مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية لمدة ستة أشهر أو عام.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في اجتماع حكومي بالبيت الأبيض: “نأمل أن نتمكن من إبرام اتفاق مع روسيا وأوكرانيا في وقت قريب نسبيا لإنهاء النزاع”.

وسبق أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء إدارة مؤقتة برعاية الأمم المتحدة لحكم أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات مشروعة بشأن التسوية.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا منذ فبراير الماضي سلسلة من المباحثات والاتصالات، تم التطرق خلالها لمختلف الخطوات لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأكدت موسكو أنها “تسعى إلى السلام الطويل الأمد” في أوكرانيا، الذي يجب أن يكون مبنيا على “احترام مصالح جميع الشعوب في المنطقة”.