ألبانيا.. إصابة 3 وإجلاء 2000 إثر حريق في الغابات

أسفر حريق غابات قرب بلدة دلفينا في جنوب ألبانيا الجمعة عن إصابة ثلاثة من السكان وإجلاء نحو 2000.

وقالت برونيلدا ميليكي نائبة رئيس بلدية دلفينا لرويترز عبر الهاتف “أصيب ثلاثة أشخاص بحروق واختناق”.

وأضافت أن الحريق أدى إلى إخلاء ست قرى ودمار كنيسة وعشرة منازل مهجورة.

وتراجعت حدة الحريق في المساء بعد إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في محاولات احتوائه.

وقالت وزارة الدفاع إنها أرسلت نحو 60 جنديا للمساعدة في جهود الإطفاء.

وشهدت اليونان ومنطقة البلقان الأوسع نطاقا ثالث موجة حر صيفية خلال الأسبوع الجاري، حيث مُنع العمال من أداء عملهم، وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحرائق المنتشرة في الريف القاحل.