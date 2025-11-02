ألبانيزي: رئيس وزراء الصين سيزور أستراليا العام المقبل

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سيزور أستراليا العام المقبل في رحلة قد تشمل التوقف عند صخرة أولورو العملاقة في وسط أستراليا.

ووفقا لنص رسمي لتصريحاته، قال ألبانيزي لقناة سكاي نيوز “سيزور رئيس الوزراء لي أستراليا العام المقبل، وقد ناقشنا ذلك”.

وأضاف “تضمن ذلك نقاشا حول زيارة (صخرة) أولورو التي أبدى اهتمامه بها. أشجع ذلك. أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا للغاية ليتعرف ما يزيد عن مليار شخص (عدد سكان الصين) على منطقة وسط أستراليا”.

تعد أولورو، الصخرة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي يبلغ ارتفاعها 348 مترا وتشتهر بألوانها الحمراء الداكنة،وجهة سياحية بارزة على الرغم من موقعها الصحراوي النائي بالقرب من أليس سبرينجز في الإقليم الشمالي.

تأتي تعليقات ألبانيزي في أعقاب اجتماع مع لي على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الاثنين، حيث قال رئيس الوزراء إنه أثار مخاوف بشأن مواجهة بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة دورية للبحرية الأسترالية.

وأبلغ لي ألبانيزي خلال القمة في ماليزيا بأن الصين مستعدة لبناء شراكة أكثر استقرارا واستراتيجية مع أستراليا، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تُهيمن صادرات الموارد والطاقة الأسترالية على حركة التجارة.