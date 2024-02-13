ألحق أضرارا بمحطة كهرباء في دنيبرو الأوكرانية.. هجوم جوي روسي

هاجمت روسيا مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم الثلاثاء، مما ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء وأدى لقطع إمدادات المياه عن بعض السكان. بحسب مسؤولين ووسائل إعلام أوكرانية .

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة تيليجرام بأن المدينة التي يسكنها أقل من مليون نسمة بقليل تعرضت لهجوم بصاروخ وأربع مجموعات من الطائرات المسيرة اقتربت من الجنوب والشرق والشمال.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر مزود خاص لخدمات الطاقة في أوكرانيا، إن محطة للطاقة الحرارية تعرضت لأضرار جسيمة. وأضافت أنه لم تقع إصابات.

ولم تذكر الشركة موقع محطة الطاقة، لكن شركة مرافق المياه في دنيبرو قالت على تيليجرام إنه “بسبب انقطاع التيار الكهربائي”، جرى تعليق إمدادات المياه جزئيا. وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن محطة كهرباء في دنيبرو تعرضت لهجوم.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو إن بنية تحتية تعرضت للقصف، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر رد بعد من وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية بعيدا عن خط المواجهة في الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف كل منهما البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش ووسائل النقل لدى الآخر.