أخبار العالم

ألغام الحوثي تتسبب بنفوق حوت عملاق في اليمن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نفق يوم الخميس حوت عملاق في البحر الأحمر شمالي غرب البلاد، بسبب انفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر في التشكيل البحري إن انفجار لغم بحري زرعه الحوثيون في المياه اليمنية، على مقربة من المياه الدولية،  أدى إلى نفوق الحوت العملاق.

المزيد من الأخبار

محكمة بريطانية تقضي بالسماح لعملاء المخابرات بارتكاب جرائم

عقوبات أمريكية على شركات تبني خط أنابيب للغاز بين روسيا وألمانيا

«راجع للساحة.. نريد وطن».. آلاف العراقيين يتظاهرون من جديد

بومبيو يهاجم “آية الله وعصابته”.. وعقوبات جديدة على إيران

وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة صيادين يمنيين، وحوتا ضخما أبيض اللون، نافقا على الشواطئ اليمنية.

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها جماعة الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، بالإضافة لنفوق الكائنات البحرية.

وأدت عمليات الحوثي التخريبية لتوقف الصيد في عدد من المناطق في المياه اليمنية.

المصدر سكاي نيوز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بومبيو يهاجم “آية الله وعصابته”.. وعقوبات جديدة على إيران

أخبار العالم

سقوط قتلى في هجوم على مبنى المخابرات الروسية في موسكو

أخبار العالم

6 طرق تستخدمها إيران لبيع نفطها لا تستطيع أمريكا إيقافها

أخبار العالم

الصراع يحتدم في واشنطن بعد تأجيل إحالة تهمتي ترمب إلى مجلس الشيوخ

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

أخبار العالم

النقابات الفرنسية تعلن التعبئة بعد تعثّر المحادثات مع الحكومة بشأن أنظمة التقاعد

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More