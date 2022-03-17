ألف متطوّع شيشاني في طريقهم للقتال بأوكرانيا

منذ الوهلة الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الرئيس الشيشاني نشر قواته في أوكرانيا استجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ألف” متطوّع شيشاني في طريقهم إلى أوكرانيا للانخراط بصفوف القوات الروسية في وقت تدخل فيه الحرب أسبوعها الرابع.

وقال زعيم الشيشان رمضان قديروف، عبر حسابه بتطبيق تلغرام، إن “ألف” متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا.

وأضاف قديروف، الخميس، أن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف “يقود ألف متطوّع من جمهورية الشيشان توجّهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا”.

ويأتي إعلان قديروف في وقت استهدفت فيه نيران المدفعية الروسية مدرسة ومركزا ثقافيا في بلدة ميريفا قرب خاركيف الأوكرانية، وفق ما أفاد به مدعون بالمنطقة.

وشهدت خاركيف التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قصفا جويا روسيا عنيفا في الأسابيع الأخيرة وتعرّضت لأضرار بالغة.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن نظيره الأوكراني دميترو كوليبا طلب من تركيا أن تكون “أحد الأطراف الضامنة” لاتفاق محتمل مع روسيا.

وأوضح تشاووش أوغلو، خلال زيارة أجراها إلى لفيف في غرب أوكرانيا، أن “أوكرانيا قدّمت عرضًا لاتفاق أمني جماعي: الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا وألمانيا”، مؤكدًا أن “روسيا الاتحادية لم ترَ أي مانع لذلك”