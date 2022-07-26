ألمانيا.. إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران بسبب إضراب العمال

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها تقوم بإلغاء ما يزيد على ألف رحلة طيران قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف.

وكانت الإضرابات ونقص العاملين قد دفعت شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، بالفعل لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في طوابير انتظار طويلة في المطارات مما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة كوفيد-19، بخيبة أمل.

وقالت لوفتهانزا، وهي شركة الطيران الألمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة غدا الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا وأشارت إلى احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال فيردي سعيا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5 بالمئة يطالب بها العمال.