الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا.. إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران بسبب إضراب العمال

منذ 39 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إنها تقوم بإلغاء ما يزيد على ألف رحلة طيران قبيل إضراب لمدة يوم واحد لعمال الخدمات الأرضية مقرر غدا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الأسر الألمانية لبدء عطلة الصيف.

وكانت الإضرابات ونقص العاملين قد دفعت شركات الطيران، ومنها لوفتهانزا، بالفعل لإلغاء آلاف رحلات الطيران وتسببت في طوابير انتظار طويلة في المطارات مما أصاب الركاب، الذين يتوقون للسفر بعد جائحة كوفيد-19، بخيبة أمل.

وقالت لوفتهانزا، وهي شركة الطيران الألمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء إنها ألغت 678 رحلة طيران من مركزها في فرانكفورت أغلبها كانت مقررة غدا الأربعاء، و345 رحلة طيران من ميونيخ.

وأضافت أن أكثر من 130 ألف راكب تضرروا وأشارت إلى احتمال اضطرارها لمزيد من الإلغاءات والتأخيرات يومي الخميس والجمعة بعد انتهاء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال فيردي سعيا للحصول على زيادة في الأجور بنسبة 9.5 بالمئة يطالب بها العمال.

    المزيد من أخبار العالم

    البابا فرنسيس مرتديا غطاء للرأس من الريش - الفرنسية
    لهذا السبب.. ارتدى البابا فرنسيس "غطاء ريش" في رحلة الاعتذار
    نفط إيران
    ارتفاع كبير بإيرادات صادرات النفط الإيراني في 4 أشهر
    أسعار العملات
    مسار الفائدة الأمريكية وخفض الغاز الروسي يهيمنان على سوق العملات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    بيان جديد لوزير العمل حول تصحيح الأجور... ماذا جاء فيه؟