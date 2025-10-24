الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
ألمانيا: إلغاء زيارة وزير الخارجية إلى الصين

منذ ساعتين
وزارة الخارجية الألمانية

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة “إن رحلة وزير الخارجية يوهان فاديفول إلى الصين ألغيت بعد أن كان‭ ‬من المقرر إجراؤها يوم الأحد”.

وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي “سنؤجل الزيارة إلى وقت لاحق”،وتابعت أن ألمانيا قلقة بشأن القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

وذكرت أنه تعذر ترتيب اجتماعات كافية للزيارة.

ورفضت المتحدثة الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن إلغاء الزيارة، لكنها أكدت أن ألمانيا تأسف لهذا التطور خاصة في ظل أهمية الصين كدولة “ذات تأثير على روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

