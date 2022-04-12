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ألمانيا: احتياطات الغاز لدينا تكفي حتى نهاية الصيف

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 2:08 مساءً
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال كلاوس مولر رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء في ألمانيا لصحيفة ألمانية أسبوعية إن احتياطيات الغاز الألمانية ستستمر حتى أواخر الصيف على الأقل إذا قررت روسيا وقف الإمدادات الآن.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة دي تسايت إن الاحتياطيات الحالية تبدو الآن أفضل قليلا مما كانت عليه قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع ويمكن أن تستمر حتى أوائل الخريف في حالة توقف الإمدادات فورا

وفي ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، تدرس الحكومة الألمانية، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية آكبر عن النفط والغاز الروسي. ومن بين الخطط المطروحة للنقاش تمديد العمل بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وبات ملف الغاز الروسي الذي يزود أوروبا بـ40 بالمائة من احتياجاتها الطاقية منه بين الملفات المطروحة على طاولة التكتل لمعاقبة موسكو إثر الهجوم على أوكرانيا، لكن عقبات كبيرة تجعل الاتحاد الأوروبي غير قادر على تعويض السوق الروسية من الطاقة في الأمد القريب. فيما تهدد روسيا من جهتها بقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا.

في خضم المخاوف التي أطلقها الهجوم الروسي لأوكرانيا على الأمن الطاقي الأوروبي، قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.

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