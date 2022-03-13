ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجًا على حرب أوكرانيا

تظاهر الآلاف اليوم الأحد، وسط العاصمة الألمانية برلين، للاحتجاج ضد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

شارك قرابة 30 ألف رجل وامرأة وطفل في مظاهرة بوسط برلين للتنديد بالحرب الناشبة في أوكرانيا، ولوح عدد كبير منهم بأعلام الجمهورية السوفيتية السابقة كما رفعوا لافتات عليها شعارات مناهضة للغزو الروسي.

وتجمع المتظاهرون، ومن بينهم كبار سن على كراسي متحركة وأطفال في عربات يدفعها أهلوهم، قرب بوابة براندنبورج، رمز ألمانيا المقسمة خلال الحرب الباردة، وساروا في شوارع برلين ورددوا هتافات وأغاني بين وقت وآخر.

ومن بين الشعارات التي حملتها لافتات أو ملصقات “أوقفوا بوتين” و”أوقفوا الحرب” و”أيها الجنود الروس عودوا إلى بلادكم” و”نتضامن مع أوكرانيا”.

تستمر العمليات القتالية على امتداد الأرض الأوكرانية مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ18.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عمدة ماريوبول قوله إن أكثر من 2100 شخص من سكان المدينة قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

تطورات اليوم الـ18 من الحرب

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قواتها سيطرت على بلاغوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكايا بضواحي ميكولايف (جنوب غربي البلاد).

وشرق البلاد، أضافت الوزارة أن قوات لوغانسك تحاصر عددا من المناطق في ضواحي مدينة بوباسنيا، كما أن قوات دونيتسك تحاصر مدينتي سيفير ودونيتسك من الجانبين الشرقي والجنوبي.

وإلى الغرب، قال حاكم مدينة لفيف إن قتلى ومصابين سقطوا جراء قصف جوي روسي على منشأة عسكرية. وكانت سلطات لفيف قالت إن 8 صواريخ روسية استهدفت مركز حفظ السلام والأمن الدولي.

من جهتها، اتهمت كييف القوات الروسية بقصف مركز لحفظ السلام في لفيف قرب الحدود البولندية، وقالت إن القصف أسفر عن مقتل 35 شخصا.

في المقابل، اتهم انفصاليو دونيتسك الجيش الأوكراني بقصف مواقعهم، وقالت موسكو إنها أسقطت قاذفة صواريخ أوكرانية، وتوعدت باستهداف قوافل المساعدات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا.

وقالت المحتجة هيلين كراس “فوق كل شيء، من المهم إلى أبعد حد أن يرى الأوكرانيون أننا لن ننساهم، لا بعد أسبوعين ولا بعد ذلك”.