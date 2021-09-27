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ألمانيا.. الاشتراكيون الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات البرلمانية

27 - سبتمبر - 2021

الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، 26 سبتمبر 2021

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فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا، فيما حققت كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي أدنى نتيجة لها في تاريخها.

وتدل نتائج فرز الأصوات في جميع المناطق الألمانية على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني حصل على 25,7% من أصوات الناخبين، تليه كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بعد حصوله على 24,1%. ويحتل تحالف الخضر المرتبة الثالثة (14,8%) وحزب الديمقراطيين الأحرار – المرتبة الرابعة (11,5%) و”البديل من أجل ألمانيا” – المرتبة الخامسة (10,3%).

ويعني ذلك أن كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي حصلت أقل بنسبة 8,8 نقطة مئوية من الأصوات مما كان عليه عام 2017، فيما تحسنت نتيجة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 5,2 نقطة مئوية وتحالف الخضر – بنسبة 5,7 نقطة مئوية وحزب الديمقراطيين الأحرار – بنسبة 0,8 نقطة مئوية. وفقد “البديل من أجل ألمانيا” 2,3 نقطة مئوية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا أمس الأحد. ولم تشارك فيها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. ومن المتوقع أن تغادر ميركل منصبها بعد تشكيل الائتلاف الحاكم وتحديد اسم المستشار الجديد.

واعتبر أن المرشحين الرئيسيين لهذا المنصب هما المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أولاف شولتز، والمرشح من كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، أرمين لاشيت.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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