الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا: التوصل لاتفاق مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية ما زال خياراً مفضلاً

منذ 15 دقيقة
الرئيس الأمريكي ترامب يدلي بتصريحات حول التعريفات الجمركية في البيت الأبيض. رويترز

الرئيس الأمريكي ترامب يدلي بتصريحات حول التعريفات الجمركية في البيت الأبيض. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس في مقابلة إذاعية الخميس إن ألمانيا لا تزال تأمل في توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتحقيق خفض في الرسوم الجمركية على الواردات، لكنها تدعم الإجراءات المضادة إذا فشل ذلك.

وأضاف كوكيس لإذاعة دويتشلاند فونك “الموقف بسيط للغاية، الخطة الرئيسية هي أننا نريد التوصل إلى اتفاق ويجب أن تنخفض التعريفات بدلا من أن ترتفع”، لكنه أوضح أنه يدعم الخطة الاحتياطية للاتحاد الأوروبي لو لم يؤتي ذلك أُكُله، وهي اتخاذ إجراءات مضادة.

ويزور كوكيس واشنطن حاليا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول أمني روسي: لموسكو الحق في استخدام الأسلحة النووية
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روبيو: رفع العقوبات عن روسيا ليس جزءا من الاتفاق مع أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يصل إلى جنوب أفريقيا لإجراء محادثات بشأن جهود السلام

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
العاصفة الرملية تصل الى لبنان