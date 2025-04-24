ألمانيا: التوصل لاتفاق مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية ما زال خياراً مفضلاً

قال وزير المالية الألماني يورج كوكيس في مقابلة إذاعية الخميس إن ألمانيا لا تزال تأمل في توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتحقيق خفض في الرسوم الجمركية على الواردات، لكنها تدعم الإجراءات المضادة إذا فشل ذلك.

وأضاف كوكيس لإذاعة دويتشلاند فونك “الموقف بسيط للغاية، الخطة الرئيسية هي أننا نريد التوصل إلى اتفاق ويجب أن تنخفض التعريفات بدلا من أن ترتفع”، لكنه أوضح أنه يدعم الخطة الاحتياطية للاتحاد الأوروبي لو لم يؤتي ذلك أُكُله، وهي اتخاذ إجراءات مضادة.

ويزور كوكيس واشنطن حاليا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.