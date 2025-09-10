الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
ألمانيا: الهجوم على قطر لم يغير موقفنا العام تجاه إسرائيل

قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين من حركة حماس في الدوحة، لكنها أكدت دعمها لإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري “أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء”.

وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال المتحدث إن هذه التدابير المقترحة لم تحظ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.

    المصدر :
  • رويترز

