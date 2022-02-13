ألمانيا.. انتخاب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لولاية ثانية

أُعيد انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، لفترة رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات رئيسا للبلاد.

جاء ذلك خلال الاقتراع السري ودون مناقشة مسبقة من قبل الجمعية الفيدرالية المؤلّفة من نواب من البوندستاغ وعدد مماثل من المندوبين المعيّنين من قبل الأقاليم والأحزاب.

وأعلنت رئيسة الجمعية العمومية الاتحادية في ألمانيا، بيربل باس، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير لفترة ثانية حيث حصل على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا.

وضمنت الأغلبية الكبيرة لأحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، بالإضافة إلى حزبي المعارضة حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، فوز وزير الخارجية الأسبق /66 عاما/ بفترة ولاية ثانية من أول جولة تصويت.

ووصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 1425 صوتا مقابل 12 صوتا باطلا.

بذلك يكون شتاينماير هو خامس رئيس ألماني يحصل على فترة ولاية ثانية.

وحظى شتاينماير بشعبية كبيرة في المجتمع الألماني والأوساط السياسية الألمانية والأوروبية بشكل عام.

وفاز عراب السياسة الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، 61 عاماً، برئاسة الجمهورية الاتحادية الألمانية، في الانتخابات الماضية في عام 2017 باكتساح منافسيه الأربعة بواقع 931 صوتا من أصل 1253 يمثلون مجلسي البوندستاغ والبوندسرات، ليصبح الرئيس الثاني عشر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خلفاً ليواكيم غاوك الذي شغل المنصب منذ عام 2012.

واكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديمقراطية الوطنية التي قوضها في السنوات الأخيرة اليمين المتطرف وكوفيد-19.

وشغل الديمقراطي الاشتراكي (66 عاما) مرتين منصب وزير الخارجية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل تخليه عن هذا الدور وتوليه منذ العام 2017 منصب رئيس الدولة الذي يُعتبر فخريا إلى حد كبير.

انطلقت ظهر اليوم ، اجتماعات “الجمعية العامة” الألمانية لانتخاب رئيس البلاد، في برلين، بمشاركة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وبدأ الاجتماع في تمام الـ12 ظهرا بالتوقيت المحلي في مبنى المكاتب المجاور للبرلمان الألماني في برلين، بمشاركة سياسية ومجتمعية واسعة.

وجنبا إلى جنب مع 1،471 مندوبا آخر، ستشارك ميركل في أعمال “الجمعية الاتحادية” التي تضم جميع أعضاء البرلمان “البوندستاغ”، ونفس العدد من ممثلي برلمان ولايات البلاد، وعددا من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع، لانتخاب رئيس البلاد.

وتجري أعمال “الجمعية الاتحادية” في مبنى المكاتب الطويل المجاور لمقر البرلمان لأول مرة، لأن الأخير لا يتسع لتطبيق إجراءات التباعد للوقاية من فيروس كورونا.

قال شتاينماير في مايو/أيار خلال إعلانه رغبته في البقاء في منصبه حتى العام 2027، إن الدور الرئاسي الذي يؤديه هو “شرف” له وأنه يشكل “تحديا هائلا”.