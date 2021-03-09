السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تؤكد على ضرورة الاتفاق النووي لمنع إيران من زعزعة المنطقة

9 - مارس - 2021
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده وفرنسا وبريطانيا، بذلت قصارى جهودها للحفاظ على الاتفاق.

جاء كلام الوزير الألماني في بيان لوزارة الخارجية في بلاده أشادت به بإعلان ماس والرئيس الأميركي جو بايدن، استعدادهما للعودة إلى الدبلوماسية والاتفاق النووي، بشرط أن تكون إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه.

كما تابع البيان أن الحفاظ على الاتفاق النووي أمر أساسي، ليس فقط لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بل أيضاً لأنه سيوفر أساساً لمعالجة القضايا الملحة الأخرى، مثل برامج الصواريخ الإيرانية، أو سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.

وأتت هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إيران التصعيد، فقد قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، الثلاثاء، حسين أمير عبد اللهيان إن الاتفاق النووي أصبح شبه ميت ولم يبق منه سوى اسمه.

وأضاف أن إيران ليست عاجزة عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% ولن ننتظر الأطراف الأخرى حتى تتخذ خطواتها.

    المزيد من أخبار العالم

    مسرح اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
    في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة العشرين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجوم دبلوماسي غربي على روسيا في قمة العشرين.. "أوكرانيا ليست بلدكم"
    تونس.. سعيد: هناك أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد