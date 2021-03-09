ألمانيا تؤكد على ضرورة الاتفاق النووي لمنع إيران من زعزعة المنطقة

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده وفرنسا وبريطانيا، بذلت قصارى جهودها للحفاظ على الاتفاق.

جاء كلام الوزير الألماني في بيان لوزارة الخارجية في بلاده أشادت به بإعلان ماس والرئيس الأميركي جو بايدن، استعدادهما للعودة إلى الدبلوماسية والاتفاق النووي، بشرط أن تكون إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه.

كما تابع البيان أن الحفاظ على الاتفاق النووي أمر أساسي، ليس فقط لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بل أيضاً لأنه سيوفر أساساً لمعالجة القضايا الملحة الأخرى، مثل برامج الصواريخ الإيرانية، أو سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.

وأتت هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إيران التصعيد، فقد قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، الثلاثاء، حسين أمير عبد اللهيان إن الاتفاق النووي أصبح شبه ميت ولم يبق منه سوى اسمه.

وأضاف أن إيران ليست عاجزة عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% ولن ننتظر الأطراف الأخرى حتى تتخذ خطواتها.