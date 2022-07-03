ألمانيا تبحث مع الحلفاء منح أوكرانيا ضمانات أمنية

أعلن المستشار الألماني “أولاف شولتس” لقناة (إيه.أر.دي) الأحد 3 تموز أن ألمانيا تبحث مع حلفائها الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لأوكرانيا خلال فترة ما بعد الحرب.

وأضاف شولتس: “نبحث مع أصدقاء مقربين مسألة الضمانات الأمنية التي يمكن أن نقدمها. هذه عملية مستمرة. من الواضح أنها لن تكون كما لو كانت لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي”.

كما اعتبر أنه “من الواضح تماما أن هذه مسألة يجري الإعداد لها بعناية في الدوائر الدبلوماسية، من أجل اليوم الذي نأمل أن نراه سريعا عندما تنتهي الحرب”.

على صعيد آخر، لفت “أوليسكي كوليبا” حاكم منطقة كييف أنّ رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيز” زار ثلاث بلدات دمرتها الحرب في المنطقة.

وكتب كوليبا على تطبيق تيليجرام يقول إن ألبانيز زار بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل، حيث تقول أوكرانيا إن روسيا ارتكبت فظائع ضد المدنيين. وتنفي روسيا هذه المزاعم.

ونقل كوليبا عن ألبانيز قوله “أستراليا تدعم أوكرانيا وتريد تحقيق العدالة على الجرائم المرتكبة هنا”.

روسيا تسيطر على منطقة لوغانسك

وفي آخر التطورات الميدانية، أبلغ وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويجو” الرئيس “فلاديمير بوتين” بأن القوات الروسية وقوات الانفصاليين “حررت” منطقة لوغانسك الأوكرانية.

وبعدما فشلت في السيطرة على كييف، ركزت روسيا على إخراج القوات الأوكرانية من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في دونباس، حيث يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا عام 2014.

وأفادت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية طوّقت مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا.

وكانت ليسيتشانسك آخر معقل رئيسي لأوكرانيا في منطقة لوغانسك.