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ألمانيا تتأهب لموجات اللجوء المحتمل بسبب الأزمة الأوكرانية

19 - فبراير - 2022
ألمانيا

ألمانيا

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أعربت ألمانيا عن مخاوفها وقلقها، من أي تداعيات محتملة لللصراع والتوتر الحاصل بين روسيا و أوكرانيا،.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها تعد نفسها لاحتمال أن يكون للصراع في أوكرانيا، تداعيات على برلين.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتز، الاشتراكي الديمقراطي إن “الموقف متوتر بشدة”.

وأضافت فيزر:” ولهذا السبب، نعد أنفسنا لجميع السيناريوهات، كما أننا في حالة يقظة شديدة، وهذا شيء واجب من أجل حماية المؤسسات في ألمانيا والتصدي لخطر الهجمات السيبرانية وكذلك لموجات اللجوء المحتمل أن تتوجه إلى دول مجاورة لنا”.

ويبدي الغرب تخوفه بسبب حشد قوات روسية في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ويرى أن نقل عشرات آلاف الجنود إلى هذه المنطقة يمكن أن يكون إعدادا لشن حرب.

وبلغ التوتر أشدّه في شرق أوكرانيا مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسية في حين ندّدت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

وأكدت روسيا الجمعة مجددا أنها أجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والدول الغربية.

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