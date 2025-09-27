السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
ألمانيا تتخذ خطوات للدفاع عن نفسها ضد تهديد المسيرات "الكبير"

ألكسندر دوبرينت

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت السبت إن تهديد الطائرات المسيرة “كبير” وإن البلاد ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها.

ويعلن مسؤولون في دول أوروبا عن حالة تأهب قصوى بعد أن أدى توغل طائرات مسيرة في الدنمارك إلى تعطيل حركة الطيران في عدة مناطق في البلاد عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وتُجري أيضا السلطات الألمانية تحقيقات في عمليات رصد مماثلة.

وقال دوبرينت للصحفيين في برلين “هناك تهديد يمكن تصنيفه بأنه كبير فيما يتعلق بالطائرات المسيرة”.

وأضاف أن ألمانيا ستنظر في مراجعة قانون أمن الطيران لكي يتسنى للقوات المسلحة التدخل لإسقاط الطائرات المسيرة.

وتابع “يتعلق الأمر بالاستعداد لحماية، على سبيل المثال، البنية التحتية الحيوية أو التجمعات الكبيرة”.

  رويترز

