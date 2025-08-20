ألمانيا تحذر من تأثر المصالح الأوروبية بالتوتر في منطقة المحيطين الهندي والهادي

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة إلى إندونيسيا اليوم الأربعاء إن نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي والتوتر في مضيق تايوان يشكلان تهديدات للأمن الدولي تؤثر أيضا على أوروبا.

وأضاف فاديفول في خطاب ألقاه في فعالية عن السياسة الخارجية “النفوذ العسكري المتنامي للصين في بحر الصين الجنوبي لا يهدد أمن آسيا فحسب، وإنما يقوض أيضا النظام الدولي القائم على القواعد ككل”، موضحا أن طرق التجارة الأساسية مهددة أيضا نتيجة لذلك.

وفيما يتعلق بمضيق تايوان، أردف الوزير يقول “أي تصعيد سيكون له عواقب وخيمة على الأمن والرخاء في العالم، وسيؤثر بشكل مباشر على المصالح الألمانية والأوروبية أيضا”.

وفي بيانٍ صدر في وقت سابق، قال الوزير إن الصين «تؤكد، بشكل متزايد، هيمنتها الإقليمية، وعبر قيامها بذلك تُشكك في مبادئ القانون الدولي». ونقل البيان عن فاديفول قوله إن «سلوك الصين الذي يزداد عدوانية في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي يحمل تداعيات بالنسبة لنا في أوروبا: المبادئ الأساسية لعيشنا المشترك على المحك هنا».

وانتقد فاديفول، «دعم الصين آلة الحرب الروسية» في أوكرانيا. وأضاف: «لولاه لما كانت الحرب العدوانية على أوكرانيا ممكنة. الصين هي أكبر مزوّد لروسيا بالمنتجات مزدوجة الاستعمال وأفضل زبون للنفط والغاز الروسيين».