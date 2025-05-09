ألمانيا تحذر موسكو: لن نتردد بمضاعفة العقوبات

أكدت ألمانيا أنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا رفضت اقتراحات وقف النار في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمام المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة” لن نتردد، مع الولايات المتحدة، في مضاعفة العقوبات ضد روسيا إذا رفضت اقتراحات وقف إطلاق النار”.

كما أضاف أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساندة بلاده اقتراحه بوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف لفترة طويلة.

وكان ترامب دعا أمس الخميس 8\5\2025، إلى وقف إطلاق نار “غير مشروط” بين روسيا وأوكرانيا لمدة شهر، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه. وقال بمنشور على منصته تروث سوشيال بعد وقت قصير من تحدثه هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن “المحادثات مع روسيا وأوكرانيا مستمرة”.

كما أضاف أن “الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما”.

بدوره أكد زيلينسكي أن هدنة لمدة 30 يوماً ستعتبر “مؤشرا حقيقيا” على التحرك نحو السلام، مضيفا أن كييف مستعدة لتطبيقه على الفور.

كما اعتبر أن على موسكو أن تُثبت استعدادها لإنهاء الحرب، بدءا بوقف إطلاق نار غير مشروط.

وكانت موسكو رفضت في مارس الفائت، وقفاً غير مشروط للنار لمدة 30 يوماً اقترحته كييف وواشنطن، معتبرة أنه يجب أن يكون مشروطاً وواضحا.

فيما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام وقفاً للنار لمدة 3 أيام بذكرى يوم النصر، مشدداً على أن هذه المبادرة تهدف إلى اختبار استعداد كييف للسلام.