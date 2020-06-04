ألمانيا تخرج عن صمتها وتدعم احتجاجات مقتل فلويد

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خرجت ألمانيا عن صمتهما، الأربعاء، حيال الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، بعدما أثارت وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بعدما اعتقلته الشرطة الأميركية غضبا واسعا في الولايات المتحدة.

وأعربت ألمانيا عن صدمتها من وفاة فلويد على يد الشرطة، وإن بلاده لابد أن تعمل على مكافحة العنصرية في الداخل مثلما فعلت دول أخرى.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية: “موت جورج فلويد… أصاب المواطنين بالصدمة في ألمانيا وجميع دول العالم… وأصاب الحكومة الاتحادية (في ألمانيا) بالصدمة أيضا”.

وتابع قائلا: “كانت ميتة مروعة يمكن تجنبها”.

وأضاف “أنا متأكد من وجود عنصرية في ألمانيا أيضا… كل مجتمع، بما في ذلك مجتمعنا، مطالب بمواصلة العمل على مكافحة هذا الأمر”.