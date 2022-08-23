ألمانيا تخطّط لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

أبلغ مصدر وكالة “رويترز” بأن المستشار الألماني “أولاف شولتس” قال إن بلاده تعتزم تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو (498.55 مليون دولار).

وقال أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في تورونتو، إن ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز آيريس-تي، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وأضاف المصدر أن الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يُسلَّم بعضها قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

على خط موازٍ، أشار رئيس الوزراء الأوكراني “دينيس شميجال” الثلاثاء 23 آب، الى أن أوكرانيا تتوقّع دعمًا ماليا إضافيا يتراوح بين 12 مليار و16 مليار دولار من الشركاء الأجانب، بحلول نهاية هذا العام لمساعدتها في التعامل مع تداعيات الغزو الروسي.

وأضاف شميجال في بيان، أن أوكرنيا تمكّنت من الحفاظ على استقرارها المالي بفضل المساعدات الخارجية، التي وصلت بالفعل إلى 14 مليار دولار، لكنّ كييف اضطرت لتوجيه أكثر من 40 بالمئة من إنفاق الميزانية، أو ما يعادل 11.51 مليار دولار، إلى الحاجات العسكرية.