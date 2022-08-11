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ألمانيا تخطّط لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا

منذ دقيقتين
علما ألمانيا وأوكرانيا

علما ألمانيا وأوكرانيا

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أعلنت وكالة “بلومبيرغ” نقلًا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن ألمانيا تعتزم في تشرين الأول المقبل عقد مؤتمر دولي في برلين حول إعادة إعمار أوكرانيا.

وحسب الوكالة، فإن الغرض من المؤتمر، الذي يخطط المستشار الألماني “أولاف شولتس” لعقده جنبًا إلى جنب مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، هو تحديد طرق لإعادة إعمار جزء كبير من البنية التحتية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الأعمال التحضيرية ما زالت جارية وقد يتغير موعد المؤتمر.

ومن المتوقّع في هذه المرحلة أن يجتمع خبراء وممثلو الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع والمنظمات الدولية في برلين في 25تشرين الأول.

في هذا السياق، أشار المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الى أن الجزء الأكبر من إجمالي المساعدة المالية، والتي قد تتجاوز 500 مليار يورو، سيقدمها الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجّح أن تكون المناقشات صعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود اتفاق حول كيفية جمع الأموال.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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