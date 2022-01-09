الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تدرج 5 دول عربية ضمن “القائمة الحمراء” لكورونا

منذ 38 دقيقة
كورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الألمانية، السبت، إدراج إسرائيل و5 دول عربية ضمن نحو 40 دولة في القائمة الحمراء التي يفرض على القادمين منها قيود سفر صارمة بسبب تفشي وباء كورونا فيها.

وتشمل قائمة الدول الحمراء إسرائيل، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وموريتانيا وأستراليا وفرنسا وإستونيا وأيسلندا والسويد وغيرها.

واتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.

وفيما يخص مدة الحجر الصحي فقد تم الاتفاق على إعفاء المخالطين من الحجر الصحي إذا كانوا قد تلقوا الجرعة التعزيزية من اللقاح. أما بالنسبة لغيرهم فيتوجب عليهم قضاء 10 أيام في العزل الصحي بدلا من 14 يوما التي كان معمولا بها سابقا.

يذكر أن ألمانيا تسجل تزايد مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    مالي
    مالي.. المجلس العسكري يقترح جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة
    تطعيم كورونا
    كورونا
    السعودية تحدد موعد بدء حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا
    مبنى وزارة الخارجية الروسية
    موسكو ترد على تصريح بلينكن حول نشر روسيا قوات حفظ سلام بكازاخستان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    عناصر من ميليشيا حزب الله
    صورة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني مموّل لحزب الله