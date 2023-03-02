ألمانيا تدعو روسيا للعودة لمعاهدة نيو ستارت

دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك اليوم الخميس نظيرها الروسي للعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت للحد من السلاح النووي.

وقالت بيربوك أثناء انعقاد أول جلسة بمجموعة العشرين “أطالبك يا سيد سيرجي لافروف بالعودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة نيو ستارت”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق العمل بالمعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية بين البلدين للحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية التي بوسع كل بلد منهما نشرها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة خلال كلمة كرر فيها اتهامات للغرب بالسعي إلى تدمير روسيا.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان في وقت لاحق إن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود التي تنص عليها معاهدة نيو ستارت الاستراتيجية للحد من الأسلحة النووية بشأن عدد الرؤوس النووية التي يمكن نشرها وعدد حاملات الصواريخ النووية. ووافق مجلس النواب الروسي على تعليق المعاهدة اليوم الأربعاء.

وأدى التوتر بشأن أوكرانيا إلى وقف عمليات التفتيش بالفعل بموجب المعاهدة التي تدعو الولايات المتحدة وروسيا إلى السماح لبعضهما البعض بفحص ترساناتهما النووية.