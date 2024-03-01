الجمعة 20 شعبان 1445 ﻫ - 1 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تدعو للتحقيق في مقتل سكان من غزة

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

دعت ألمانيا للتحقيق في مقتل سكان من غزة أثناء السعي للحصول على مساعدات يوم أمس الخميس.

وقالت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على وسائل التواصل الاجتماعي “أراد الناس إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم وانتهى بهم الأمر قتلى”.

وأضافت “التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحا وافيا لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي”.

وارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة أُطلق عليها “مجزرة الطحين”، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قوة بحرية أمريكية في البحر الأحمر
شركة سويسرية: أزمة البحر الأحمر لم تدفع للهرولة لاستخدام الشحن الجوي
فلاديمير بوتين
بوتين ينفي تخطيط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء
سفينة بالبحر الأحمر
الاضطرابات في البحر الأحمر تضعف صادرات الغاز المسال

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
أمريكا قلقة.. الجيش الإسرائيلي يتحضر لتوغل بري في لبنان في هذا التاريخ!
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
وزير العمل يزف البشرى لموظفي القطاع الخاص!
دجاج
صورة لا تصدق لمسالخ دجاج في بيروت.. هل فعلاً يأكلها اللبنانيون؟