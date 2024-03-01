ألمانيا تدعو للتحقيق في مقتل سكان من غزة

دعت ألمانيا للتحقيق في مقتل سكان من غزة أثناء السعي للحصول على مساعدات يوم أمس الخميس.

وقالت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على وسائل التواصل الاجتماعي “أراد الناس إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم وانتهى بهم الأمر قتلى”.

وأضافت “التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحا وافيا لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي”.

وارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة أُطلق عليها “مجزرة الطحين”، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع.