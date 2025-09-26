الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا ترحب بموقف ترامب الرافض لضم إسرائيل للضفة الغربية

منذ 3 ساعات
أحد الأسواق في الضفة الغربية

أحد الأسواق في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة عن ترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه رفضه السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس دعم الولايات المتحدة لمساعي تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية أو استمرار توسع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن موقف ترامب يشكل خطوة إيجابية نحو التهدئة وتعزيز الجهود الدولية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دخان يتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين، بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز
استطلاع لـ"معاريف": 53% من الإسرائيليين يدعمون مقترح ترامب لإنهاء الحرب بغزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
الجيش الإسرائيلي يستعد لبث خطاب نتنياهو عبر مكبرات صوت بغزة
أردوغان وترامب
أردوغان يشيد "بالتقدم الملموس" في محادثاته مع ترامب

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!