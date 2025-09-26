ألمانيا ترحب بموقف ترامب الرافض لضم إسرائيل للضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة عن ترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه رفضه السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس دعم الولايات المتحدة لمساعي تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن أي محاولة لضم أراضٍ فلسطينية أو استمرار توسع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إحلال السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن موقف ترامب يشكل خطوة إيجابية نحو التهدئة وتعزيز الجهود الدولية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام.







